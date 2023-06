Od soboty omezí opravy provoz tramvají na pražském Vítězném náměstí

V první části prací, které potrvají do brzkého rána 8. července, nepojedou tramvaje z náměstí do zastávky Divoká Šárka. Od rána 8. července do půlnoci 14. července pak budou uzavřeny koleje mezi Prašným mostem a Vítězným náměstím. ČTK to sdělila mluvčí DPP Aneta Řehková. Podnik při výlukách zavede náhradní autobusovou dopravu.