Od září bude v Praze k pohřbívání sloužit ekologický hřbitov Louka vzpomínek

„Bude to první hřbitov v České republice, kde budou ekologické pohřby těla do země, což do dneška není možné,“ řekl ředitel SPH Červený.

Místo pro pohřební obřady pod širým nebem by mohlo podle ředitele SPH vzniknout rovněž v prostorách nyní nepoužívaného bubenečského hřbitova v sousedství pražské Stromovky. Červený uvedl, že po pohřbívání svých blízkých v přírodě mají nyní pozůstalí zájem. Konkrétní využití historického hřbitova, kde se asi 130 let nepohřbívá, bude SPH teprve hledat. Zároveň SPH plánuje mimo jiné stavebně-historický průzkum hřbitova, o jehož historii se ví podle Červeného málo. Zkoumat se budou také náhrobky, které jsou v havarijním stavu. Hřbitov Na Skalce by měla SPH získat do správy od hlavního města, přidělení budou ve čtvrtek schvalovat zastupitelé metropole.