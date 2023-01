Orchestr Národního divadla připomene ve Stavovském divadle dvakrát Mozartovo výročí

Během večera zazní předehra k opeře Don Giovanni, Koncert pro klavír a orchestr č. 24 c moll a Symfonie č. 38 D dur Pražská. Orchestr povede rakouský dirigent Christoph Koncz. Sólistou bude americký klavírista Robert Levin. ČTK o tom informovala mluvčí Opery ND Kateřina Motlová.

„Skladby, které zahrajeme, ukazují neuvěřitelnou emocionální hloubku zralého Mozarta,“ uvedl Koncz. „Koncert pro klavír a orchestr č. 24 c moll je mimořádné dílo. Pro Mozarta a Beethovena, mimo jiné, je c moll tóninou patosu a oba skladatelé v této tónině napsali některé ze svých nejhlubších skladeb. Charakter díla je zadumaný, dramatický, trpící, i když útěchu nabízí klidná prostřední věta. Na rozdíl od koncertu d moll, kde se drama nakonec podvolí oslavě, koncert c moll končí bez kompromisů ve tmě,“ podotkl Levin.