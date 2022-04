Praha 12 koupí objekt bývalého kulturního domu v Cholupicích

V objektu chce Praha 12 vybudovat prostory pro občanskou vybavenost. Rozhodnutí, co by v nyní nevyužívané a chátrající budově mělo konkrétně vzniknout, by mělo vzejít z participativního jednání s občany Cholupic. „Jednou z možností (dalšího využití objektu) může být i přestavba na mateřskou školku, která v Cholupicích chybí,“ uvedla radní Prahy 12 Hana Jandová (TOP 09), v jejíž gesci je mimo jiné hospodaření městské části a hospodářská správa. Doplnila, že v městské čtvrti nyní nejsou rovněž prostory pro setkávání obyvatel, ordinace lékaře či obchod.