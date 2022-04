Praha 9 schválila směnu městských pozemků se společností Finep Prosek

Na pozemcích za Poliklinikou Prosek se podle starosty Prahy 9 plánuje rozvoj polikliniky, jejímž jediným akcionářem je městská část, a zvažuje se výstavba nového sociálního zařízení pro seniory. Vedle Polikliniky Prosek chce také pražský magistrát postavit nové sídlo pražských záchranářů (ZZS). V novém sídle ZZS, jehož stavba by měla podle dřívějších odhadů stát asi 1,5 miliardy korun, má být dispečink, administrativa a výcvikové středisko záchranářů.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby místa, která lidé znají jako zeleň, třebaže v územním plánu takto vedena nejsou, byla jako zelené plochy zachována. Abychom je mohli rozvíjet, snažíme se je získat do svého vlastnictví. To je i případ pozemků na Střížkově ve vlastnictví společnosti FINEP Prosek,“ uvedl Portlík.