Praha dokončuje projekt rekonstrukce náměstí Jana Palacha

Praha kvůli vysoké požadované ceně nemůže garáže odkoupit, takže bude majitelům platit za nutné zásahy při rekonstrukci. První úpravy by mohly začít za dva roky. „Dokumentace se chystala strašně dlouho, protože uprostřed náměstí je soukromá stavba, která vznikla při rekonstrukci Rudolfina,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09), který do letošních komunálních voleb v hlavním městě povede kandidátku hnutí STAN. Dodal, že požadavky majitelů jsou násobně nad posudkovou cenou, což zablokovalo možnost odkupu garáží. „Město musí nakupovat nemovitosti v určitém řádu a nemůže to být významně více, než je posudek,“ řekl.