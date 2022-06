Praha schválila úvěr 22,76 miliardy od Evropské investiční banky na metro D

Úvěr pokryje zhruba polovinu celkových nákladů výstavby metra. To začalo město stavět koncem letošního dubna.

EIB má za úkol podporovat významné rozvojové projekty v zemích Evropské unie. „Nastavení úvěru umožní rozložit náklady v čase a neomezit ostatní investiční aktivity a údržbu města, tak jako se to historicky stalo například u výstavby tunelu Blanka,“ uvedl již dříve náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). Dodal, že tento týden úvěr schválila správní rada EIB.

Nejnovější úsek pražského metra, prodloužení trasy A z Dejvické do Motola, se začal stavět po letech příprav v květnu 2010 a ražbu tunelů pak stavbaři zahájili na jaře 2011. Cestujícím se spojení otevřelo v dubnu 2015. Stavba stála zhruba 20 miliard korun. Praha si i na ni půjčila od EIB a část nákladů pokryly také evropské dotace. Předtím město ve dvou etapách stavělo prodloužení trasy C ze stanice Nádraží Holešovice nejprve na Ládví a později až do Letňan. První úsek byl otevřen v červnu 2004 a vyšel na téměř devět miliard Kč. Z toho čtyři miliardy Kč byly z úvěru od EIB a přes 660 milionů Kč z dluhopisů. Druhý úsek byl zprovozněn v květnu 2008 a vyšel na 15,5 miliardy Kč. Také v tomto případě město využilo více než dvoumiliardový úvěr od EIB.