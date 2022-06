Praha vybuduje první družstevní bydlení. Bude v Radlické ulici

Dům na Radlické by měl mít hrubou podlažní plochu 20.000 metrů čtverečních a skládat se bude minimálně ze dvou bloků se samostatnými vchody. Uvnitř bude 221 až 266 bytů a jejich průměrná výměra se má pohybovat od 54 do 65 metrů čtverečních. Počítá se i s občanskou vybaveností. Náklady odhaduje na 950 milionů Kč. S ohledem na vklad 25 procent z ceny bytů město na začátku do družstva vloží desítky milionů.