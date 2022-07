Prahou 13. srpna projde znovu po třech letech duhový průvod Prague Pride

Průvod by měl podle informací z magistrátního seznamu shromáždění vyrazit z Václavského náměstí. Účastníci se začnou shromažďovat od 11:30, na tříkilometrovou trasu vyrazí kolem 13:00. Přes ulicí Na Příkopě, Celetnou, Staroměstské náměstí a Pařížskou by se měli dostat k Vltavě. Přes Čechův most by měli pokračovat po schodech nahoru na Letnou. Pořadatelé pro lidi se zhoršenou pohyblivostí či pro rodiče s kočárky zajistí od schodů na Letnou autobusy. Magistrátu ohlásili 20 tisíc účastníků.