Pražská zoo chce chovat kriticky ohrožené strašilky humří z Austrálie

Nyní se předpokládá, že by lidé mohli strašilky humří v Praze vidět v roce 2024. Zoo by podle předpokladů měla strašilky humří získat z Austrálie. „V Praze by měl tento hmyz obývat novou expozici, která bude mít podobu kontejneru, do něhož budou návštěvníci zahrady nahlížet. Kontejner bude klimatizovaný, aby v něm byla stabilní teplota během celého dne, a bude umístěný v dolní části zahrady,“ uvedl ředitel zahrady v pražské Troji Miroslav Bobek.