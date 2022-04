Při opravě Barrandovského mostu bude v Blance snižována rychlost

Změna rychlosti by měla být zavedena především přes den, kdy je doprava nejsilnější. Zároveň by změny měly být plynulé a neměly by být náhlé. Přesný postup určí data o dopravě. „V průběhu rekonstrukce budeme měřit dopravu a tomu budeme přizpůsobovat řízení dopravy,“ řekl náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Martin Pípa. Při snížené rychlosti je podle něj provoz plynulejší a projede tunelem víc aut.