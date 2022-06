Provoz metra A se kvůli opravám zastaví mezi Skalkou a Depo Hostivař

Jezdit bude náhradní autobusová doprava XA. Vyplývá to z informací zveřejněných na stránkách dopravního podniku ( DPP ).

Opravy čekají od 2. července rovněž tramvajovou trať mezi zastávkami Poliklinika Modřany a Sídliště Modřany. Tramvaje zde nepojedou až do soboty 27. srpna do 24:00. Některé linky budou mít změněny trasy, v návaznosti na opravy bude dočasně zrušena linka číslo 5. Lidé budou muset využít přes den linku 165 a prodlouženou linku číslo 215 a v noci náhradní autobus X92. Tramvaje nebudou jezdit od 4. do 31. července také v části Palmovky, konkrétně v ulicích Na Žertvách a U Balabenky.