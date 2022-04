Stavbu linky metra O bude mít na starosti magistrátní pracovní skupina

Úkolem skupiny bude připravit podmínky pro vytvoření studie proveditelnosti. Novou linku nynější vedení města plánuje stavět v souvislosti s budoucím rozvojem zejména brownfieldů. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Dopravní podnik (DPP) a vedení města v minulém týdnu zahájily stavbu první části nové linky D z Pankráce do Písnice. Náklady na tuto část linky jsou zhruba 14,5 miliardy korun a práce potrvají 90 měsíců, tedy asi sedm a půl roku. Na ní pak naváže úsek na Nové Dvory a jako poslední vznikne úsek do Písnice. Náklady by měly být při započtení inflace celkem 52,09 miliardy korun.