Střešní fotovoltaika na skladu Billy v Modleticích ušetří 4,5 mil. korun ročně

Billa uvedla, že touto fotovoltaikou ročně ušetří 527 tun oxidu uhličitého (CO2), pro jehož pohlcení by bylo potřeba zhruba 60 hektarů lesa. „Zavázali jsme se dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality ve všech našich provozech a do roku 2030 snížit emise CO2 o 30 procent. Vlastní bezemisní zdroje energie nás k tomuto cíli výrazně posunou. Je to dnes dvojnásob důležité,“ řekl Liam Casey, generální ředitel Billa ČR. Řetězec supermarketů Billa v Česku podle svého vyjádření za uplynulých deset let snížil spotřebu energií o 44 procent.