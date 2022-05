V obchodním domě Kotva se otevírá Retro muzeum s designem 70. a 80. let

Expozice se otevře ve čtvrtek, počítá se s ní jako s dlouhodobou výstavu. „Několik let jsme navštěvovali aukce a kontaktovali různé spolky, zároveň jsme v roce 2018 vypsali sbírku na designové předměty ze 70. a 80. let v Československu. Sešlo se nám 12 tisíc exponátů. Těší mě, že díky takové podpoře a nadšení můžeme tuto dobu připomenout Husákovým dětem a jejich rodičům, a také ji v co nejautentičtější podobě ukázat mladým lidem,“ řekl Robert Vůjtek, předseda spolku Art Salon S, jenž výstavní projekt připravil.