V Praze začala další fáze výměny zastávek MHD. Práce jdou podle plánu

ČTK to dnes řekl Tomáš Jílek, ředitel městské firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má výměnu na starosti. S dodávkami mobiliáře podle něj nejsou problémy. Město stále řeší, kdo bude mít na starosti reklamu na přístřešcích, podle Jílka by to mohla být právě společnost THMP.