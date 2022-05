Výročí 80 let od útoku na Heydricha připomene výstava Nikdy se nevzdáme!

Ředitel VHÚ Aleš Knížek ocenil, jak se díky předešlým projektům podařilo okolnosti operace Anthropoid dostat do povědomí českého národa. Zdůraznil ale potřebu, aby se nezapomínalo na to, že za útokem nebyli pouze Jozef Gabčík a Jan Kubiš, ale i hrdinové domácího odboje. VHÚ podle něj do výstavy přispěje osobními předměty Gabčíka a Kubiše, například jejich seskokovou kombinézou, částí padáku nebo drobnými artefakty, které se týkají vojenské části operace.