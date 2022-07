Výstava Mucha, rodinná sbírka představí do konce října díla Alfonse Muchy

Výstava s názvem „Mucha, rodinná sbírka“ představí od pátku do konce října ve Valdštejnské jízdárně v Praze ucelenou přehlídku díla Alfonse Muchy. Koncepcí navazuje na výstavu v pařížském Musée du Luxemburg. Rodinná sbírka čítá přes 3000 uměleckých děl a zhruba 4000 fotografií.

„Všechna díla na výstavě jsou z naší sbírky. Není to proto, že bychom chtěli být sobečtí, ale máme nejrozsáhlejší sbírku Muchy na světě. Jedná se o kombinaci litografií, olejů, šperků, soch a tak dále. Cílem výstavy je ukázat celou jeho tvorbu. Druhá polovina se specificky zaměřuje na Slovanskou epopej a na konci výstavy je to, co Mucha plánoval udělat - tři malé studie pro nerealizovaný gigantický triptych Věk rozumu, Věk lásky a Věk moudrosti. Moudrost považoval za nejdůležitější,“ řekl příbuzný Alfonse Muchy a předseda správní rady Nadace Mucha John Mucha.