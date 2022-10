Výstava v Praze spojuje svět umění a technologií. Tvůrce inspiroval i Dvořák

William Rudolf Lobkowicz dnes podotkl, že akce si klade otázku, jak využít technologie pro umění a co mohou změnit. Výstava, která je pro veřejnost zdarma, má podle něj nejen ukázat umění tvůrců z šesti kontinentů a propojit historii s moderní dobou, ale i přiblížit veřejnosti technologii NFT.

K aukci více než 55 děl, převážně ve formě NFT, dražených on-line od 5. do 11. listopadu. Lobkowicz a šéf komunikace House of Lobkowicz Jan Pavelka řekli, že většina výtěžku poputuje na obnovu rodného domu Antonína Dvořáka v Nelahozevsi, který Lobkowiczové vlastní. V budoucnu by v něm mělo vzniknout moderní muzeum a kulturní centrum, s prostorem pro zkoušení i koncerty. Menší část získaných peněz pak podpoří restaurování historických sbírek.