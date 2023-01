Zoo Praha buduje expozici pro koně Převalského. Otevření plánuje na jaro 2024

Po dokončení se tak do Zoo Praha vrátí i nosorožci, uvedla dnes zahrada v tiskové zprávě. Otevření expozice pro koně Převalského plánuje na jaro 2024, nyní lze koně spatřit pouze na pražských Dívčích hradech, kde se prohání šestičlenné stádo.

Před časem byly dvě klisny na čas umístěny do chovné stanice v Dolním Dobřejově. „Pro postupné připouštění klisen v Dolním Dobřejově jsme se rozhodli, aby nedošlo k synchronnímu zabřeznutí všech klisen a měli jsme tak dostatek času na vhodné umístění narozených hříbat. Zda klisny Khamiina a Lana úspěšně zabřezly, zatím nevíme, případné nejbližší termíny porodu by připadly na přelomu března a dubna,“ dodala kurátorka kopytníků Barbora Dobiášová.

Podle ředitele zoo není vyloučeno, že případní potomci Khamiiny a Lany budou přepraveni do vlasti svých předků, Mongolska. „Příprava nového reintrodukčního projektu si vyžádá několik let, ale vyloučené to není,“ podotkl. Nejvhodnější lokalita je podle něj již vybrána, v druhé půlce ledna ji ještě spolu s mongolskými kolegy prověří v zimních podmínkách. „Pak již začneme plánovat výstavbu aklimatizačních ohrad a objektů pro personál,“ dodal.