Kolem Mnichova Hradiště druhým rokem přibývá laviček od sponzorů, chystá se sedmá

Lavičky vznikají v truhlářské dílně Jednoty bratrské. „Nejdřív jsme chtěli používat dubové dřevo, ale protože by to bylo výrazně dražší, zvolili jsme smrkové fošny chráněné dvojitým nátěrem lazury,“ řekl Šrajbr. Loni dali lidé za lavičku 6000 korun, letos náklady na výrobu stouply. „V ceně je i údržba lavičky po dobu tří let, takže pak je kontrolujeme a seřizujeme, pokud je to potřeba,“ doplnil Šrajbr.