Kolín digitalizuje vodovodní síť. Chytré měřidlo má už přes 2000 odběratelů

Do roku 2024 by měli výměnu podstoupit všichni, včetně odběratelů v okolních obcích, které jsou součástí VHS Kolín. Takzvaný smart metering, který je společným projektem VHS Kolín a provozovatele vodovodní sítě Energie AG Kolín, umožní například sledovat aktuální spotřebu vody a upozorňuje na havarijní stavy, řekla ČTK jednatelka VHS Kolín Dagmar Slánská.

„Chytrý vodoměr nepřetržitě sleduje stav vnitřní vodovodní sítě a detekuje neobvyklé události, ať je to prasklé potrubí nebo nadměrné úniky, měřidlo automaticky zaznamenává čas a datum událostí a v případě havárie může vysílat signály a zprávy o alarmu přes radiovou síť,“ řekla Slánská. Informace se dostávají k provozovateli a k zákazníkovi do jeho zákaznického portálu. Odběratel bude mít přehled o spotřebě a hospodaření s pitnou vodou, VHS Kolín informace o spotřebě v daném čase a lokalitě. „Podle nich můžeme lépe vyhodnocovat investice například do oprav,“ doplnila. Kolín se podle ní stane prvním a zřejmě i jediným okresním městem, které bude mít plošnou digitalizaci sítě včetně online přenosů.

„Výměnu jsme rozfázovali do několika let, začali jsme loni v květnu, ale kvůli covidové situaci to nešlo tak rychle, vyměnili jsme jich téměř 1000, pro letošek je v plánu napojení 2500 odběratelů, k dnešku jich máme celkem zhruba 2000,“ řekla Slánská. VHS Kolín má 15 členských obcí s téměř 8300 odběrateli, do roku 2023 by se měla vyměnit měřidla v Kolíně, v roce 2024 v ostatních obcích.