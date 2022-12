Kutná Hora chce rozšířit místa k parkování. Do budoucna by mohla zavést zóny

Do budoucna by Kutná Hora mohla také zavést parkovací zóny a mimo jiné tím lidi motivovat, aby se ve městě přihlašovali k trvalému pobytu, řekl ČTK starosta Lukáš Seifert (ODS).

Případné parkovací zóny bude podle Seiferta možné zavést až v době, kdy bude ve městě dostatek míst k parkování. Týkat by se to mělo jen některých částí, hlavně centra, přičemž rezidenti by byli zvýhodněni. Vedení města naopak nepočítá se zavedením jedné velké zóny pro celou Kutnou Horu nebo jedné zóny pro centrum a další pro zbytek města. Takové řešení by podle radnice nebylo šťastné.