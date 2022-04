Kutnohorská nemocnice má díky rekonstrukci ušetřit na energiích

Práce zahrnují zateplení obvodového zdiva a střech, výměnu oken, instalaci venkovního stínění či rekonstrukci tepelného hospodářství. Vše by mělo být hotovo na konci letošního roku, informoval ČTK Josef Holek z krajského úřadu.

Zhruba 40 procent nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatí kraj. Díky rekonstrukci se má každý rok uspořit 31,5 procenta nákladů, což odpovídá třem milionům korun bez DPH. Za dobu 10 let, kdy je tato úspora dodavatelem smluvně garantovaná, by mělo být ušetřeno přes 30 milionů korun.

Středočeský kraj využívá od roku 2019 takzvanou metodu EPC, při níž se investice do energetických úspor splácejí z prostředků uspořených na výdajích na energie. Kromě kutnohorské nemocnice se projekty týkají krajského úřadu a nemocnice v Mladé Boleslavi. Rada kraje už schválila přípravu dalších sedmi projektů s dotací, zahrnují 63 objektů. Ve většině případů jde o školy, ale také o nemocnice, domov seniorů nebo muzeum. Zároveň se má 46 dalších objektů opravit bez dotace.

Hejtmanství do projektů EPC do konce roku investuje zhruba 200 milionů korun. Dalších šest milionů korun již použilo na přípravu nových akcí. Do energetických opatření chce v dalších letech investovat téměř 1,3 miliardy korun.