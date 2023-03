Lidé mohou přispět na obnovu ukradených částí oltáře na Svaté Hoře v Příbrami

Sdružení Matice Svatohorská vyhlásilo veřejnou sbírku na pořízení kopií odcizených předmětů, předpokládané náklady jsou 4,5 milionu korun. ČTK to dnes řekla Petra Boučková ze svatohorského areálu.

Sbírka je určena na zaplacení výroby duplikátů dvou stříbrných andělů, šesti stříbrných tepaných svícnů a stříbrného trůnku pod soškou Panny Marie Svatohorské. Se zahájením prací se nebude čekat na ukončení sbírky. „Budou to dost náročné odlitky, proto se začne dřív, než bude vybrána celá částka,“ uvedla Boučková.

Krádež se stala koncem května 2012. Jednoho z pachatelů policie vypátrala a obvinila, odcizené předměty se však nenašly. Šestatřicetiletý muž podle kriminalistů vnikl oknem do horní části svatohorských schodů, vypáčil dvoje dveře do ambitu a poté i dveře do baziliky. Pomáhal mu údajně komplic, kterého ale detektivové nevypátrali. Vedle vykradení baziliky obviněnému policisté připisovali také další trestnou činnost, v době vyšetřování případu byl už ve vězení.