Mladá Boleslav letos opraví několik ulic. Do Erbenovy doplní zvýšené přechody

Magistrát opraví rovněž silnici do průmyslové zóny Řepov-Plazy, kterou by měl předávat Středočeskému kraji. Radní města v pondělí schválili financování těchto oprav a vyhlášení výběrových řízení na stavební firmy, investice v hodnotě přes 15 milionů korun jsou nad rámec letošního schváleného rozpočtu. ČTK to řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS).