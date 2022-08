Mnichovo Hradiště dokončuje opravy školky v Mírové ulici, přibyde 24 míst

Město původně počítalo s dokončením tříd do konce srpna, kvůli problémům s materiálem se práce zbrzdily. Podle starosty Ondřeje Lochmana (Žijeme pro Hradiště) budou mít ale zřejmě jen minimální zpoždění. „V květnu to vypadalo, že díky výpadkům materiálu se rekonstrukce posune o měsíce, to se naštěstí nestalo a řešíme dny,“ uvedl starosta. Děti, které navštěvovaly třídy v náhradních prostorách, se vrátí do budovy školky nejpozději 5. září, nová třída začne fungovat o něco později.