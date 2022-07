O městské byty je ve středních Čechách podle vedení radnic vysoký zájem

Města investují do opravy vlastního bytového fondu. Loni sice v regionu ubylo dokončených bytů, těch zahájených ale meziročně přibylo. O pronájem kladenských městských bytů, kterých je přibližně 2000, je podle mluvčího Víta Herala z dlouhodobého hlediska vůbec velký zájem. „Zejména v současné době, kdy se zvyšují nároky bankovních společností na přiznání hypoték a jejich stále se zvyšující úroky, tak zájem o městské byty narůstá,“ popsal Heral.

Podle něj Kladno řeší bytovou problematiku všemi možnými nástroji. Týká se to jak sociálně slabších obyvatel, rodin s dětmi, tak i seniorů. V pravidlech pro pronájem bytů zvýhodňují koeficienty právě například seniory či rodiny a samoživitele s malými dětmi.

Lepší cestou než stavět obecní byty je podle radnice vykupování dosavadních komerčních bytů, případně aktivní spolupráce s developery. Přesto se město podle Švehlové nebrání ani vlastní výstavbě bytů. Připomněla, že Příbram měla kdysi 10 tisíc bytů a většinu radnice prodala v privatizaci. „Kdybychom nyní těmito byty disponovali, byla by bytová politika zcela o něčem jiném,“ tlumočila mluvčí názor současného vedení města.

Kutná Hora má kolem 500 bytů, z toho 56 sociálních. Kolem šesti desítek sociálních bytů je podle vedení města dostatečný počet, i když by ještě potřebovalo sociální byty pro seniory a pro mladé lidi. „Máme spoustu bytových domů prázdných, projektujeme jejich opravy,“ řekla místostarostka Silvia Doušová (STAN Šance pro Kutnou Horu). Městu se podle ní ozývá plno mladých lidí, kteří nemají na vlastní bydlení a uvítali by startovací byty. Radnice by se tím podle ní měla zabývat.