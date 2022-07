O středočeské kempy byl v červenci menší zájem, lidé volí kratší pobyty

Provozovatel kempu a koupaliště Klášter na Mladoboleslavsku Jan Kadeřábek hodnotí letošní sezonu jako středně dobrou. „Oproti loňsku je to určitě lepší, to nebylo tak hezké počasí, ale plně obsazeni rozhodně nejsme, spousta lidí má doma bazén a raději zůstanou u něj,“ řekl. Největší nápor zažili v klášterském kempu v tropických červencových dnech.

V autokempu Mšeno na Mělnicku ocenili návrat školních pobytů v červnu, červenec byl ale podle správce kempu Luboše Nechyby oproti minulým letům spíš slabší. „Je vidět, že lidi můžou zase cestovat do zahraničí nebo využívají třeba pobyty na dárkové poukazy, které si nemohli vybrat během covidu,“ řekl. Na nižší obsazenost má podle něj vliv i ekonomická situace. „Jsme sice pořád nejlevnější kemp na Kokořínsku, ale je vidět, že lidi začínají šetřit,“ doplnil. Kemp nabízí přes 50 pevných lůžek a místa pro zhruba 40 stanů.

Rekreační středisko ve Šlovicích na Rakovnicku nabízí pouze týdenní pobyty pro kolektivy, například letní soustředění a dětské tábory. Zhruba 150 míst mají podle provozovatele Romana Houšky obsazených až do konce léta. Kvůli zvýšení cen energií a surovin má ale obavy, aby měli letos v létě alespoň minimální zisk. „Smlouvy jsme uzavírali ještě loni, snažili jsme se po tom covidovém čase přilákat zpět co nejvíce zákazníků, takže současná inflace do cen rozhodně promítnuta není,“ řekl.