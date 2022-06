Odborníci změří provoz aut na mělnických přejezdech, SŽ plánuje část zrušit

Město se ale obává dopravních komplikací, které by vznikly svedením dopravy z nynějších 12 přejezdů na čtyři plánované. Proto chce, aby vznikla studie, podle které by se dalo posoudit, zda zrušení přejezdů nevytvoří ve městě dopravní zácpy. Sčítání frekvence dopravy na všech mělnických přejezdech by mělo být pravděpodobně ve středu. ČTK to dnes řekl místostarosta Milan Schweigstill (za STAN).