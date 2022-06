Památník Lidice dal odstranit z pietního území nevzhledné stavby

Jedna z nich sloužila v minulosti i jako provizorní muzeum. Stály v místě, kde byl před vyhlazením obce v roce 1942 Rákosův statek. „Na podzim chce památník vykácet tamější náletové dřeviny a příští rok na jaře by zde měl postupně vznikat sad, ve kterém budou torza stromů ze zahrady původního statku i nově vysazené dřeviny,“ řekla zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá.

Dnes uplynulo 80 let od vyhlazení obce. Václava Rákose a jeho syny Josefa a Václava 10. června 1942 zastřelili v Lidicích nacisté, manželka Marie byla umučena v Osvětimi. Přežila jen dcera Marie. Oběťmi nacistů se stalo 340 lidických obyvatel, po válce se vrátilo 143 lidických žen a po dvouletém pátrání 17 dětí.

Rákosův statek stál u silnice, která vede na Makotřasy. Budovy, které zde vznikly v 50. letech minulého století, nikdy nebyly zapsané v katastru. Místo také postupně zarostlo náletovými dřevinami a někteří lidé zde zanechávali nepořádek. Proto se vedení památníku rozhodlo situaci změnit a vrátit místu důstojnou podobu. „Cílem je návštěvníky upozornit na to, že se stále pohybují na území původní obce,“ uvedla Chourová Plachá.

V budoucím sadu by mohly být také zasazeny ořešáky pocházející přímo z Lidic. V roce 1942 dva příbuzní Rákosových, kteří žili v nedaleké vesnici, sesbírali na statku ořechy popadané žárem po vypálení Lidic. Z nich v bývalé zahradě v Praze 6 vyrostlo a zůstalo zachováno několik stromů. Ořechy z nich poslouží jako semena pro nové stromky, které by se měly vrátit i do Lidic.