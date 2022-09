Silničáři ze soboty na neděli kvůli budování nového mostu uzavřou D10 u Kosmonos

Nový most nad D10 na Horní Stakory má nahradit původní, který byl v havarijním stavu, stavbaři ho zdemolovali v dubnu. Nový most bude širší a doplní ho cyklostezka, v provozu by měl být do konce roku. Investici kolem 70 milionů korun provádí krajská správa a údržba silnic.