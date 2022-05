Středočeské kulturní dění v létě zpestří velká jména, ale i desítky menších akcí

V poděbradském lázeňském parku, na Jiřího náměstí a v provizorní koncertní hale u Jezera se od 25. do 28. srpna naplno odehraje sedmý ročník filmového festivalu. Poslední dva roky se konal značně omezený. Pořadatelé věří, že se letos přiblíží návštěvnosti z roku 2019, kdy za filmovou hudbou do Poděbrad přijelo 33 tisíc lidí. Letos v návaznosti na světovou premiéru poprvé v Česku uvedou projekt Skyfall in concert. „Je to bondovka v koncertním provedení, kterou jsme nemohli kvůli protipandemickým opatřením uvést dříve,“ řekl zakladatel festivalu a hudebník Michal Dvořák. Lidé mohou na hlavní program využít vstupenky zakoupené v předchozích letech. Zvýhodněné vstupenky na všechna představení jsou již vyprodané, lze si stále kupovat vstupenky na jednotlivá představení. Například na filmovou projekci pohádky Lotrando a Zubejda s živou hudbou začíná vstupné na 390 korunách.

Také pořadatelé jednoho z největších multižánrových festivalů v kraji, milovického Votvíráku, už mají kombinované vstupenky vyprodané. Festival, který se koná na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku od 10. do 12. června, se naposledy konal v roce 2019, zúčastnilo se ho 30.000 lidí. „Letošní ročník je unikátní v tom, že vlastně netušíme, kolik přijde lidí, protože v platnosti zůstaly vstupenky z minulých dvou let,“ sdělila produkční festivalu Martina Jablanovská. Vystoupí například Kryštof, Divokej Bill, Mirai, Rybičky 48, No Name nebo Arakain. To nejlepší by letos podle Jablanovské měli zažít především fanoušci hip hopu.