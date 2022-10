Trať z Prahy do Lysé nad Labem je přetížená. Regionální spoje posílí autobusy

Trať z Prahy do Lysé nad Labem je přetížená. Regionální spoje posílí autobusy

Kvůli pondělnímu vykolejení vlaku v Poříčanech na Kolínsku budou regionální vlaky na trase z Prahy do Lysé nad Labem omezeny zřejmě do čtvrtka 9:00. Omezení se týká linky S2 z Prahy do Kolína, spoje mohou mít až hodinové zpoždění.