V automobilce Škoda Auto začíná hromadná dovolená

Náběh výroby vozů nastane v Mladé Boleslavi a Vrchlabí noční směnou z neděle na pondělí 8. srpna. V Mladé Boleslavi to platí pro svařovny, montáže naběhnou pondělní ranní směnou. V Kvasinách pak výrobu obnoví o týden později noční směnou z neděle na pondělí 15. srpna.

Hromadné volno měla velká část zaměstnanců Škody již v týdnu od 4. do 10. července. „Toto hromadné volno zahrnuté v kolektivní smlouvě jsme takto vyjednali poprvé. Je vyvoláno nedostatkem dílů pro výrobu vozů Škoda. Má to své výhody i nevýhody,“ řekl týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady Jaroslav Povšík. Zaměstnanci si vyčerpali tři dny své dovolené na celotýdenní volno, a to díky dvěma dnům státního svátku.