V rakovnickém bazénu instalují zařízení pro recyklaci vody. Ušetří milion korun ročně

V provozu by mělo být v prosinci, řekl dnes ČTK starosta Rakovníka Luděk Štíbr (ODS).

Nová technologie pro recyklaci vody z pískových filtrů umožní čištění již použité vody, kterou dříve muselo město kvůli hygienickým normám vypouštět do kanalizace a nahradit ji novou. Teď vyčištění vody na kvalitu pitné zajistí ozon, který vše ve vodě rozloží na základní částice, které je pak možné jednoduše odfiltrovat. „Ušetříme nejenom za vodné stočné, ale také za energii na nahřívání vody do bazénu,“ uvedl starosta. Při novém způsobu čištění totiž voda ztratí teplotu jen minimálně. Přístroje už jsou zabudované, zbývá je ještě zprovoznit. Jejich spuštění si podle Štíbra žádnou odstávku provozu nevyžádá.

Akvapark byl kompletně opraven a modernizován v letech 2018 a 2019. Letošní roční příspěvek města na jeho provoz včetně energií činí přibližně 13 milionů korun, příští rok to bude vzhledem k nárůstu cen energií podle předpokladů kolem 20 milionů korun. Na střeše bazénu by v budoucnu mohly být solární panely, které by také měly pomoci snížit provozní náklady. Město aktuálně prověřuje rozsah použitelné plochy a oslovilo firmu kvůli zpracování projektu a vyřízení dotace.