V Úvalech u Prahy by příští rok mohli začít s přístavbou mateřské školy Cukrovar

Město předpokládá investici ve výši 35 milionů korun, zhruba 85 procent by měla pokrýt dotace ministerstva pro místní rozvoj. Hotová je projektová studie a stavební povolení, stavět by se mohlo začít příští rok, řekl ČTK místostarosta Josef Polák (Otevřené Úvaly).

„O přidělení dotace by mělo být jasno do konce roku, zatím máme příslib, že projekt byl doporučen hodnoticí komisí,“ řekl Polák. V prvním pololetí příštího roku chce město vybrat dodavatele a začít se stavbou. Součástí budou dva nové pavilony, každý s místem pro 24 dětí. Objekt by mohl využívat i tepelné čerpadlo.