Začal výlov Žehuňského rybníku. Rybáři by z něj mohli vylovit až 100 tun ryb

Kvůli teplu hrozí, že by neměly dost kyslíku. Lidé si mohou vylovené ryby na břehu koupit, kilo živé váhy kapra vyjde na 90 korun. Část ryb se odveze na sádky. Žehuňský rybník by letos mohl vydat až 100 tun ryb. Přesné množství budou ale rybáři znát až po výlovu, který potrvá do čtvrtka, řekl ČTK ředitel Rybářství Chlumec nad Cidlinou Ladislav Vacek.