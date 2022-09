ZŠ Juventa v Milovicích omezí topení na polovinu, úspory hledá i pro elektřinu

Podle předběžné kalkulace stoupnou škole příští rok náklady na plyn osmkrát a na elektřinu sedmkrát, celkem se kvůli tomu tomu rozpočet zvýší 2,5krát. „Skoro více než plyn nás trápí spotřeba elektřiny, takže i tady chceme víc šetřit, omezujeme například vzduchotechniku, poběží jen třikrát denně,“ řekl Minařík. Učitelé děti více nabádají ke zhasínání. „Beru to i pozitivně, se spotřebou to nejde do nekonečna a svetr navíc není žádné velké nepohodlí, dětem říkáme, že je to i náš příspěvek proti válce,“ doplnil ředitel.