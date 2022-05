Klášterec nad Ohří zadal architektonickou studii na obnovu Lázní Evženie

Na nový lázeňský dům, kde vznikne až 200 lůžek, se připravuje architektonická studie. Město oslovilo tři projekční kanceláře, které mají do konce léta vytvořit studii proveditelnosti. Mají navrhnout rozvoj lázní a podobu lázeňských budov. Počítá se v nich s ubytovacími i stravovacími kapacitami i novými lázeňskými procedurami. Součástí projektu bude také výstavba parkoviště se 100 místy.

„Se stavebními pracemi by se mohlo začít nejdříve na jaře roku 2024. Přesné náklady ukáže až hotový projekt. Nicméně počítáme s cenou převyšující 200 milionů korun,“ uvedl starosta Štefan Drozd (Strana soukromníků ČR).

Radnice usiluje o rozvoj lázeňství již řadu let. Počátky lázeňství ve městě sahají až do 19. století, kdy byl nalezen první léčivý pramen Evženie. Nynější areál jako lázně podle starosty takřka nefunguje. Areál, který nyní disponuje 40 lůžky, nabízí zejména wellness a některé lázeňské služby v krátkodobých pobytech.

Ministerstvo zdravotnictví městu navíc určilo podmínku, že musí zahájit provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, jinak přijde o osvědčení na užívání pramenů a hrozil by zánik lázeňské tradice ve městě. Proto se loni město spojilo s Priessnitzovými lázněmi v Jeseníku a společně usilují o rozvoj místního lázeňství.

Lázeňské procedury se budou specializovat zejména na pohybové ústrojí. „Dnes je preferováno nemít pacienty po operacích kyčlí, ramen, kolenou v nemocnici, ale tuto následnou péči dělat právě v těchto zařízeních. To znamená zaměřit se nejen na vnitřní zažívací ústrojí, nějaké pitné režimy, ale právě i na to pohybové ústrojí,“ řekl Drozd.

Vedení čtrnáctitisícového města si od rozvoje lázeňství slibuje také podporu cestovního ruchu. Nové lázeňské procedury by mohly přilákat turisty i na delší pobyty, což by mělo být impulsem pro místní podnikatele. Ve městě by tak mohly vzniknout nové restaurace, kavárny či další služby.