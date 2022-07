Letadla budou nabírat vodu z jezera Milada u Ústí, zavřeno bude pro veřejnost

Zákaz vstupu do vody a na vodní plochu platí od čtvrtka do odvolání. Dohled nad vodní plochou bude provádět poříční oddělení policie. „Vstupovat se nesmí do vody, okolo ní se lidé mohou pohybovat,“ informovala Hana Volfová, mluvčí státního podniku Diamo, který je správcem vodní plochy.