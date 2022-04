Policie odložila případ úniku hydroxidu sodného do Labe ze štětské papírny

Ekologická havárie se stala v půlce ledna, kdy do dešťové kanalizace unikl hydroxid sodný, který způsobil úhyn několika tisíců ryb. K havárii se přihlásila firma Mondi Štětí.

Pokuta může dosahovat až deseti milionů korun. „Taková výše je vyloučená. Samozřejmě tam bude hrát významnou roli to, jak se k tomu firma postavila. O kolik to může ale snížit pokutu, to se teď nedá říct,“ uvedl mluvčí mluvčí inspekce Jiří Ovečka.