Potravinová banka v Litoměřicích téměř nemá zásoby, pomoc potřebuje víc lidí

Organizaci pravidelně navštěvuje ústecká sociální pracovnice, která vyzvedává balíčky pro několik rodin. „Zatímco před covidem to bylo pravidelně sedm rodin, teď je to dvojnásobek. Pomoc potřebují i lidé, kteří chodí do práce, ale zvedly se jim zálohy na energie, nájem, a na jídlo už jim nezbývá,“ řekla ČTK. Z potravinové banky se také vozí potraviny k okamžité spotřebě do ústeckého krajského centra pro uprchlíky z Ukrajiny.