Slevu na svoz odpadu v Chomutově budou mít i starší děti

Zastupitelé dnes rozšířili úlevu pro některé kategorie obyvatel, aby jim pomohli v tíživé finanční situaci způsobené inflací a zdražováním. Úplné osvobození od poplatku ve výši 800 korun ročně čeká seniory nad 75 let a malé děti do tří let. Zastupitelé upravili původní návrh, který počítal pouze s osvobozením od poplatku u seniorů a malých dětí. Lidé o slevu nemusejí žádat, město ji u těchto poplatníků provede automaticky.