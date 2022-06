Ústecký kraj vydal turistického průvodce pro ukrajinské děti

Publikaci kraj rozvezl na 16 úřadů obcí s rozšířenou působností, odkud si je mohou vyzvednout ředitelé základních škol. V budoucnosti by mohla vyjít kniha pro turisty v angličtině a němčině.

Titul Falco a já, průvodce po Ústeckém kraji pro malé cestovatele je publikací určenou pro děti, které se dostaly na sever Čech při útěku před válkou na Ukrajině. Cílovou skupinou jsou žáci prvního stupně základních škol. „Napadlo mě, udělat takovou knihu krátce poté, co začal příliv uprchlíků do Česka v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Říkala jsem si, co udělat, aby se tu děti cítily vítány,“ řekla ČTK krajská zastupitelka a předsedkyně výboru pro národnostní menšiny Karolína Žákovská (Spojenci pro kraj).