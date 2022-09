Ústí nad Labem hledá možnosti, jak lze dosáhnout vyšších energetických úspor

Ústí nad Labem má jednoho energetika. V dokumentu se uvádí, že by bylo vhodné přijmout ještě další dva odborníky. Studenovský řekl, že vznikla skupina, kde kromě energetika zasedá ještě primátor a vedoucí vybraných odborů. „Důležitá bude role energetického managementu, aby vytipoval prioritní osu, pokud možno i s vyčíslením finančních prostředků a možných dotací, a to následně zapracovat do rozpočtu,“ uvedl Studenovský. Záležet však podle něj bude na nové politické reprezentaci a na tom, jestli se povede peníze na projekty sehnat.