Benešův most v Ústí se začne opravovat nejdříve v roce 2024

Projektovou dokumentaci má kraj, který Benešův most vlastní, již několik měsíců. „Brzdí nás stavební povolení. Podle posledních informací z ústeckého stavebního úřadu budou všechna vydána do 31. srpna,“ uvedl krajský radní Tomáš Rieger (ODS). Na začátku září kraj zadá dopracování projektové dokumentace, na to bude projektant potřebovat 20 týdnů. Z toho vyjde soupis prací, cena a harmonogram.