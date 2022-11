Dukovanská elektrárna nabízí prohlídky střežených částí pomocí virtuální reality

„Natáčelo se i za pomoci dronů. Jelikož je tady bezletová zóna, tak samozřejmě muselo být na vše povolení, i povolení Úřadu pro civilní letectví. takže to opravdu nebyla jednoduchá práce,“ řekl ředitel elektrárny Roman Havlín. Očekává, že prohlídky pomocí virtuální reality přispějí k lepší informovanosti o jaderné energetice a o fungování jaderné elektrárny.

„První prohlídku jaderné elektrárny ve virtuální realitě na světě jsme představili před rokem v Temelíně. V Dukovanech jsme zopakovali to, co v Temelíně fungovalo, a přidali několik novinek navíc, hlavně interaktivitu,“ uvedla Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter skupiny ČEZ. Návštěvníci v Dukovanech mohou ovládat jednotlivé prvky prohlídky vlastníma rukama. „Každý si může zvolit, co ho zrovna zajímá,“ řekla.