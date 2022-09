Horní Cerekev investuje do školky takřka 12 milionů, chce změnit vytápění

Mateřská škola je asi pro 70 dětí, rekonstrukcí se její kapacita nezmění. „Kapacita bývala dostačující, ale v letošním roce jsme udělovali výjimku z nejvyššího počtu dětí. S přístavbou by to ale bylo složitější, prostor na ni nemáme. Kdybychom chtěli přistavovat školku, přišli bychom o jedno hřiště,“ řekl Kunst.

Horní Cerekev je malé město s asi 1800 obyvateli, ročně hospodaří s rozpočtem okolo 58 milionů korun. Do investic může dát přibližně třetinu. Podle Kunsta by kvůli růstu cen energií bylo potřeba investovat i do obecních budov včetně úřadu nebo kulturního domu s kapacitou 500 lidí. „Kulturák má stará okna, budova je nezateplená. Navíc, jak se využívá jen někdy, tak hlavně v zimě, když je promrzlá, je nákladné ji vytopit,“ řekl Kunst. Teď lituje, že město nechalo před několika lety odstranit původní kotle na lehký topný olej, které nahradil kotel na plyn.