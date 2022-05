Jáchymov zahájil 116. lázeňskou sezonu. Šéf lázní po 20 letech končí

„Bude to velmi těžký rok, protože se cizinci ještě zdaleka nevrátili,“ uvedl Bláha. Zásadní klientelou jáchymovských lázní jsou podle něj Němci, kteří jsou ale po koronaviru opatrní a vracejí se jen pomalu. „Nyní je jich tak 40 procent toho, co bylo v roce 2019. Ještě zdaleka nejsme na svém, ještě zdaleka neprovozujeme všechny objekty. Ale dokázali jsme se s utaženými opasky přiblížit na pobytový den výkonnosti k tomu, co bylo v roce 2019. Ale úplně to srážejí energie a inflace,“ shrnul Bláha.

Přesto je podle Bláhy stav Léčebných lázní Jáchymov stabilní. S novým arabským majitelem, který je ekonomicky silný, chystá akciová společnost i některé zásadní investice. Týká se to hlavně rekonstrukce hotelu Radium Palace. Investice za stovky milionů korun by měla změnit dispozici hotelu tak, aby byl vchod z přední strany, kde má vzniknout částečně do země zapuštěná recepce, z níž by se pak chodbou vcházelo přímo do hotelu. Balustrády nad tím by pak zaplnily terapie, bazény a podobně.